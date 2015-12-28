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أمين شرطة بكفر الشيخ يقتل شابًا بطلق نارى فى الرأس بسبب خلافات السير

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أمين شرطة بكفر الشيخ يقتل شابًا بطلق نارى فى الرأس بسبب خلافات السير أمين شرطة بكفر الشيخ يقتل شابًا بطلق نارى فى الرأس بسبب خلافات السير
لقى خالد حسام أبو دية، 24 سنة، مصرعه منذ قليل، متأثراً بطلق نارى من "ا.ا" أمين شرطة بكفر الشيخ.

وأكد شهود عيان، أن القتيل وشقيقه محمد، كانا عائدين من مدينة بيلا وفى طريقهما للحامول، وقبالة قرية إبشان صادفهما أمين الشرطة يستقل سيارة متجهاً لبيلا، ونظراً للزحام احتكت مرآتا السيارتين، وواصل محمد وشقيقه خالد السير فى اتجاههما للحامول، ولكن أمين الشرطة عاد لهما فحدثت معاتبه بينهما تطورت لمشادة، فأطلق أمين الشرطة النار تجاه محمد فأخفض رأسه لتصيب الطلقة رأس شقيقه خالد، ليلقى مصرعه فى الحال.

وألقى الأهالى المتواجدون فى إبشان القبض على أمين الشرطة، وتم اقتياده لمركز شرطة بيلا، وجارٍ عرضه على النيابة العامة، وتم نقل جثمان خالد أبو دية، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

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مصر 365