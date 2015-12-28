"الكهرباء" توقع اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين مارس المقبل

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع مستثمرى الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في مارس المقبل، موكداً أن الاتفاقية خطوة تكميلية و تأكيد على استمرار المستثمر فى هذه المشروعات.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من توقيع اتفاقية تقاسم التكاليف بين الـ39 مستثمرا و الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لافتاً إلى أنه تم تحديد موعد 30 يناير آخر موعد للمستثمرين لتقديم خطابات الضمانة.

وأشار المصدر، إلى أن المرحلة الأولى من المشروعات ستكون بمساحة 328 كيلومترا مربعا بمنطقة خليج السويس، لإنشاء مزارع رياح تستوعب قدرات تصل إلى 2000 ميجا، موضحا أنه تم تخصيص مساحة أخرى تصل إلى 37 كيلومترا مربعا بكوم أمبو "بيبيان"، لإنشاء محطات شمسية تستوعب قدرات تصل إلى 2300 ميجا وات ويستغرق إنشاؤها عاما واحدا.

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