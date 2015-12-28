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السجن 19 عاماً لتكفيري بايع «داعش»

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السجن 19 عاماً لتكفيري بايع «داعش» السجن 19 عاماً لتكفيري بايع «داعش»

    أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة إرهابي (مواطن) بتأييده وتمجيده للتنظيم الإرهابي المسمى "داعش" ومبايعته لزعيمه، وحكم عليه بالسجن تعزيراً لمدة 19 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.

ودين المدعى عليه بانتهاجه المنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن، ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لولي الأمر بهذه البلاد، ومخالفته للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه بتأييده وتمجيده لتنظيم "داعش" ومبايعته لزعيمه، وسخريته من ولاة الأمر، وعدم استجابته لأعضاء لجنة المناصحة وسبه وشتمه لهم وإصراره على أفكاره المنحرفة.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 19 سنة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لمدة سجنه بعد انقضاء محكوميته.

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