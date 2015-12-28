الجوازات تبدأ تمديد هوية الزائرين اليمنيين وفقاً للشروط

‏أعلنت المديرية العامة للجوازات، بدء تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتمديد «هوية زائر» اعتباراً من صباح يوم الجمعة 14/3/1437ه، حيث ان صلاحية «هوية زائر» الممنوحة لجميع الأخوة اليمنيين المقيمين في المملكة ستنتهي بتاريخ 20/3/1437ه، وإنفاذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- بالتمديد ستة أشهر أخرى لحاملي «هوية زائر» من الأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة.

وأكملت المديرية العامة للجوازات الاستعدادات اللازمة لإنفاذ ما قضى به الأمر السامي الكريم ابتداءً من صباح يوم الجمعة 14/3/1437ه وحتى نهاية يوم الأحد 23/3/1437ه وذلك امتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق.

وأوضحت الجوازات للمستفيدين من الأمر السامي الكريم أنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات، وأنه بمجرد سدادهم رسم تمديد «هوية زائر» ومقداره 100 ريال سيتم التمديد لهم آلياً لمدة ستة أشهر دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، ولطلب طباعة بطاقة «هوية زائر» يلزم الأمر دخول المستضيف من خلال حسابه الشخصي في الخدمات الإلكترونية «أبشر» في موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.sa) وعن طريق أيقونة (طباعة هوية زائر وتوصيلها) وذلك بتنفيذ طلب طباعة "هوية زائر" لمدة ستة أشهر جديدة وإيصالها للمستضيف، وبعد سداد رسوم البريد «واصل» سيتم طباعة الهوية وتسليمها للمستضيف عن طريق خدمة "واصل" البريد السعودي.

وأوضحت المديرية أن خطوات تمديد «هوية زائر»، سداد رسم التمديد (100 ريال)، خلال الفترة من تاريخ 14/3/1437ه وحتى نهاية يوم 23/3/1437ه حتى لا تطبق بحقهم غرامة التأخير، وسيتم تمديد الهوية آلياً بالنظام لمدة ستة أشهر، وبعد تاريخ 23/3/1437ه بإمكان المستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي في الخدمات الإلكترونية «أبشر» في موقع وزارة الداخلية واختيار (طباعة هوية زائر)، ومن خلال «أبشر» يتم اختيار أيقونة (توصيل الوثائق) ومنها «هوية زائر»، وسيتم بشكل آلي إرسال رسالة للمستضيف تتضمن طلب تسديد رسوم توصيل هوية زائر التي سيقوم البريد السعودي بعد السداد بإيصالها عبر خدمة «واصل»، وسيتم طباعة «هوية زائر» وتسليمها للمستضيف عن طريق «واصل»، والمستضيف الذي لم يقم بتسجيل عنوانه الوطني في البريد السعودي «واصل» سيظهر له رابط لتسجيل العنوان الوطني وبعد إتمام التسجيل يمكنه إكمال الإجراءات.

وأشارت المديرية إلى أن من تأخر عن سداد الرسوم بعد تاريخ 23/3/1437ه ولم يتم تمديد «هوية زائر» له لأي سبب فيجب على المستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عبر «أبشر» وطلب التمديد بعد سداد الرسم مع الغرامة ومن ثم إكمال الإجراء فيما يخص استلام الهوية عن طريق البريد.

وأكدت المديرية أن المستضيف ملزم بالتسجيل والتفعيل في الخدمات الإلكترونية «أبشر» في موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.sa) علماً بأن التسجيل والتفعيل مجاني، إلى جانب الاشتراك في خدمة (واصل أفراد) عن طريق البريد السعودي وهو مجاني.

وذكرت أن الزائر الذي يتعذر عليه معرفة المستضيف أو تعذر عليه التواصل مع المستضيف لأي سبب بإمكانه سداد رسم التمديد 100 ريال قبل نهاية يوم 23/3/1437ه ليتم التمديد له آلياً، وبإمكان المستضيف في حال تغيب الزائر عنه لأي سبب القيام بالإبلاغ عن الزائر (بلاغ تغيب) وذلك بمراجعة أقرب إدارة وافدين له بموجب هويته الوطنية ورقم هوية الزائر.

ونوهت إلى أن الزائر الذي فقد هويته يجب عليه اتباع الخطوات الموضحة في أولاً لتنفيذ خدمة تمديد «هوية زائر» إلكترونياً، ويكتفى بطباعتها من جديد من خلال «أبشر» عن طريق المستضيف، مشيرة إلى أن من قام بتنفيذ سداد رسم تمديد «هوية زائر» قبل التاريخ المعلن مسبقاً 14/3/1437ه سيظهر له مبلغ 500 ريال، وبإمكانه استرجاع المبلغ وإعادة السداد من جديد خلال الفترة المحددة في أولاً وبنفس رسم تمديد «هوية زائر» 100 ريال فقط.

وشكلت المديرية العامة للجوازات فريق عمل بالمديرية للرد على جميع الاستفسارات حول تمديد «هوية زائر» من خلال البريد الرسمي للتواصل الإلكتروني 992@gdp.gov.sa ومن خلال أيضاً الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في تويتر (@AljawazatKSA).