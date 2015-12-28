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القبض على 11 مهرباً بحوزتهم خمسة ملايين قرص «إمفيتامين» بالرياض

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القبض على 11 مهرباً بحوزتهم خمسة ملايين قرص «إمفيتامين» بالرياض القبض على 11 مهرباً بحوزتهم خمسة ملايين قرص «إمفيتامين» بالرياض

    ألقت الجهات الأمنية القبض على 11 متورطاً في عملية تهريب (5,173,000) قرص "إمفيتامين" أثناء تسليم المواد المخدرة لمستقبليها في مدينة الرياض.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه بناء على ما توفر من معلومات للجهات الأمنية المختصة عن تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين إلى المملكة، فقد تم تكليف فرقة أمنية لمتابعتها وضبطها والقبض على المتورطين فيها، وبتركيز التحريات الأمنية تم تحديد موقع وجود المتورطين في جريمة التهريب ومحاصرتهم ومداهمتهم أثناء تسليم المواد المخدرة لمستقبليها في مدينة الرياض، حيث قُبض على (11) متهماً بينهم (تسعة) مواطنين وسودانيين اثنين، وضبط (5,173,000) قرص إمفيتامين، وثلاثة جرامات من مادة الهيروين المخدر في حوزتهم، بالإضافة إلى سلاح رشاش ومسدس، وقد تمت إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

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