وزير الشؤون الاجتماعية يبادر بإطلاع الشورى على خطط وزارته وتوجهاتها

أكد المتحدث الرسمي لمجلس الشورى د. محمد عبدالله المهنا علانية جلسة غدٍ الثلاثاء التي خصصت للقاء ومناقشة وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي.

وأوضح د. المهنا ل"الرياض" أن حضور الوزير يأتي بمبادرة منه، لإطلاع المجلس على خطط الوزارة وتوجهاتها، وللإجابة على أسئلة الأعضاء واستفساراتهم حول أداء الوزارة، مضيفاً أن طلب المجلس حضور وزير معين لإحدى جلساته يأتي تفعيلاً لإحدى أدواته الرقابية، والتي يملكها في إطار ممارسته لدوره الرقابي حسب نظامه، وللإجابة على أسئلة واستفسارات أعضائه فيما يخص أداء وزارته وأعمالها التي تقع ضمن اختصاصاتها.

وحول كيفية ممارسة الشورى لهذه الأداة الرقابية المتمثلة في طلب حضور الوزراء، أوضح المهنا ان المجلس حينما يرى أن هناك حاجة لحضور وزير أو مسؤول حكومي، فإن له طلب حضوره من خلال الرفع من قبل رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء (الملك)، مبيناً أن هذا ما يقوم به المجلس في أحيان كثيرة، حيث يدعى الوزير أو المسؤول لحضور إحدى جلسات المجلس والإجابة على أسئلة الأعضاء واستفساراتهم حول تقرير الأداء أو الموضوع مدار البحث والدراسة في المجلس، مشيراً إلى انه يحق لهذا الوزير المشاركة في النقاش من دون ان يكون له حق التصويت، كما نصت عليه المادة 22 من نظام المجلس.