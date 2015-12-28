"التموين" تضبط 7 كيلو ذهب وفضة غير مطابق للمواصفات قبل بيعها بالأسواق

أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين ، مصادرة 7 كيلو ذهب وفضة، فى الجمالية والدقهلية والشرقية ، لعدم دمغه فى المصلحة.

وأضاف محمد حنفى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن تكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب، للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، إضافة إلى التفتيش بشكل مستمر على الأسواق، للتأكد من عدم تلاعب البعض بالمنتجات.

وأوضح أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهاته بشأن تكليف العاملين بالمصلحة لشن حملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما تعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.