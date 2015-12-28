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تنفيذ 7 عمارات للأولى بالرعاية ومنشآت خدمية بـ47 مليون جنيه بالوادى الجديد

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تنفيذ 7 عمارات للأولى بالرعاية ومنشآت خدمية بـ47 مليون جنيه بالوادى الجديد تنفيذ 7 عمارات للأولى بالرعاية ومنشآت خدمية بـ47 مليون جنيه بالوادى الجديد
أكد المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد، أنه تم إنهاء تنفيذ عدة مشروعات إسكانية وخدمية، بتكلفة إجمالية بلغت 47 مليون جنيه، وتضمنت إنشاء 7 عمارات سكنية للحالات الأولى بالرعاية بمناطق السبط وميتالكو والبستان، بجانب إنشاء عدد من مراكز الشباب والملاعب والمبانى الخدمية للمصالح الحكومية ومشروعات الأشغال العامة وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية للعام المالى الحالى.

وأضاف حسين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المديرية تواصل تنفيذ عدد من المشروعات الإسكانية الأخرى بالمحافظة، بتكلفة 18 مليون جنيه والتى تضم استكمال إنشاء 4 عمارات سكنية بالخارجة والفرافرة وإنشاء 100 منزل ريفى بقرية جناح، وعدد من الملاعب المفتوحة ومشروعات للأشغال العامة والتى من المقرر تسليمها خلال الفترة القادمة فور الانتهاء منها.

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