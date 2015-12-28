أوقاف سوهاج تختار الأئمة والعاملين المثاليين خلال عام2015 لتكريمهم

أكد الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية ستختار اليوم الاثنين الموظفين والأئمة والعاملين المتميزين والمثاليين بالمديرية خلال عام 2015.

وأضاف وكيل وزارة الاوقاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن اختيار المتميزين والمثاليين يكون بشرط ألا يكون وقع على الموظف أى جزاء، أو تم إحالته إلى التحقيق خلال خمس سنوات، وذلك تمهيدا لرفع أسماء من يقع عليهم الترشيح إلى القطاع الدينى بالوزارة لتكريمهم .

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