أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أوقاف سوهاج تختار الأئمة والعاملين المثاليين خلال عام2015 لتكريمهم

Google+ Print
أوقاف سوهاج تختار الأئمة والعاملين المثاليين خلال عام2015 لتكريمهم أوقاف سوهاج تختار الأئمة والعاملين المثاليين خلال عام2015 لتكريمهم
أكد الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية ستختار اليوم الاثنين الموظفين والأئمة والعاملين المتميزين والمثاليين بالمديرية خلال عام 2015.

وأضاف وكيل وزارة الاوقاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن اختيار المتميزين والمثاليين يكون بشرط ألا يكون وقع على الموظف أى جزاء، أو تم إحالته إلى التحقيق خلال خمس سنوات، وذلك تمهيدا لرفع أسماء من يقع عليهم الترشيح إلى القطاع الدينى بالوزارة لتكريمهم .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365