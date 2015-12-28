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نائب بدائرة قليوب:مواجهة البطالة عبر التوسع فى المشروعات والمدن الجديدة

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نائب بدائرة قليوب:مواجهة البطالة عبر التوسع فى المشروعات والمدن الجديدة نائب بدائرة قليوب:مواجهة البطالة عبر التوسع فى المشروعات والمدن الجديدة
أكد حسين العشماوى النائب البرلمانى عن دائرة قليوب، أنه سيعمل الفترة المقبلة على مواجهة عدد من المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى ومواطنى قليوب، ومن أبرزها مواجهة مشكلة البطالة والتوسع فى المشروعات والمدن الجديدة والبحث عن أساليب جديدة للنهوض بالاقتصاد المصرى.

وقال العشماوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، :"سأقدم طلب إحاطة آخر لوزير التربية والتعليم بشأن تفعيل القانون رقم 18 الخاص بحقوق الموظفين الإداريين العاملين بالتعليم وكذلك طلب إحاطة بشأن ملف الإسكان، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك رئيس الوزراء وكافة أجهزة الدولة بوقف العمل بالقانون 119 الذى تسبب فى إهدار الثروة العقارية وأعمال الهدم العشوائية التى تتم دون دراسة ودون محاسبة بترك البناء دون التدخل لوقفه.

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