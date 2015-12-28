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إيقاع الحياة السريع والعمل المتواصل من أسباب إصابتك بالاكتئاب

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إيقاع الحياة السريع والعمل المتواصل من أسباب إصابتك بالاكتئاب إيقاع الحياة السريع والعمل المتواصل من أسباب إصابتك بالاكتئاب
أصبح من الملاحظ مؤخرًا زيادة شكوى الكثيرين من الإصابة ببعض المشاكل النفسية مثل الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها زيادة متطلبات وضغوط الحياة.

زيادة الإصابة بالمشاكل النفسية "الاكتئاب"


>حول ذلك يقول الدكتور ياسر يسرى أخصائى الطب النفسى، إن الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت تزايد إصابة الأشخاص ببعض المشاكل النفسية وبالاكتئاب والقلق والتوتر حيث أصبح كثيرون لديهم شكوى ملحة من الشعور بالاكتئاب وسوء الحالة النفسية والمزاجية.

إيقاع الحياة السريع أحد أسباب الاكتئاب


>ويستكمل د. ياسر قائلا: "يساهم إيقاع الحياة السريع فى زيادة فرص الإصابة ببعض المشاكل النفسية ومنها الاكتئاب نتيجة زيادة متطلبات الحياة والأعباء المادية المتزايدة بصورة مستمرة ما يجعل الشخص فى سباق دائم وبصفة يومية لكى يستطيع تحقيق المسئوليات المطلوبة منه، وهو ما يؤثر على حالته النفسية ويصيبه بالاكتئاب".

وتابع د. ياسر قائلا: "تتسبب ممارسة العمل لعدد ساعات طويلة من اليوم فى زيادة فرص الإصابة بالاكتئاب لذلك يجب على الشخص عدم الانخراط الدائم والمستمر فى مهام العمل لتجنب الاكتئاب".

نصائح ضرورية


>لذلك ينصح د.ياسر: "بضرورة أن يخصص الشخص بعض الساعات لممارسة بعض الأشياء الأخرى لتفادى الاكتئاب مثل ممارسة بعض الهوايات والرياضات المفيدة لحالة الصحية للأشخاص.

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مصر 365