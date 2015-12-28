بالفيديو.. إبراهيم عيسى منتقدا زيارة عدلى منصور للرئيس:"موجود بصفته أيه"

انتقد الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، زيارة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، للرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، معتبراً أن هذا مشهد خارج عن إطار الفصل بين السلطات.

وقال"عيسى" ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،:"مشهد زيارة المستشار عدلى منصور للرئيس عبد الفتاح السيسى فى قصر الاتحادية رغم احترامنا لكليهما..هو موجود بصفته أيه؟ رئيس سابق ولا رئيس المحكمة الدستورية العليا.. لأننى أرى أن هذا ما يجب أن يتم إطلاقا بين السلطة القضائية الأعلى فى مصر والسلطة التنفيذية الأعلى فى مصر والفصل بين السلطات مايقولش إنه يروح يزور رئيس الجمهورية.. تحصل إزاى دى؟".

وأوضح أنه كان يمكن إجراء هذا اللقاء فى مشهد برتوكولى وليس فى زيارة خاصة، مضيفاً: "هذا يشوبه أسئلة حول إيماننا بالفصل بين السلطات".

وأضاف عيسى:"مشهد اللقاء خارج إطار الفصل بين السلطات، ودعونى أضع علامات التعجب والاستفهام حول فكرة لقاء رئيس المحكمة الدستورية برئيس الجمهورية، بصرف النظر عن الشخصين.. لو أقررنا هذا ستكون قاعدة مزعجة جداً.. انزعوا الأسماء من الموضوع.. أنا أتحدث عن الصفات".



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