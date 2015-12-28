أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الفنانة رغدة لـ"السيسى": "تحت جناحك تحيا مصر.. وتعيش فى أمان"

Google+ Print
الفنانة رغدة لـ"السيسى": "تحت جناحك تحيا مصر.. وتعيش فى أمان" الفنانة رغدة لـ"السيسى": "تحت جناحك تحيا مصر.. وتعيش فى أمان"
وجهت الفنانة السورية رغدة، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى قائله:"تحت جناحك تحيا .. وتعيش فى أمان" ، كما وجهت رسالة إلى الرئيس السورى بشار الأسد، قائله : "ربنا معاك، ومعرفش إزاى قدرت تصمد 5 سنين فى حرب طاحنة ..وربنا يقدرك".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، فى رسالة لمذيعة الجزيرة خديجة بن قنة :"غورى أنتى والجزيرة بتاعتك.. يا شيخة احترمى الحجاب اللى أنتى لبساه.. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"، ووصفت مذيعة الجزيرة غادة عويس بأنها "خادمة".

كما وجهت رسالة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قائله :"حليف قوى وأقول له شكرا للفيتو الذى أوقف الضربة التى كانت ممكن تبيد سوريا"، وأرسلت رسالة للشيخة موزة قائله :"يمهل ولا يهمل، والدم العربى فى ليبيا والعراق ومصر وسوريا ممكن تشوفيه فى أولادك أو أحفادك".

.
>* رغدة لـ"100 سؤال": أهل والدى أرسلوا شخصًا لقتلى بسبب دخولى عالم الفن

** رغدة: الإخوان حاولوا قتلى بسبب تأييدى لـ"بشار".. وتسخر من الشيخة موزة

** رغدة: "أردوغان لص ومتخلف وعاوز يلبس السلطانية ونهايته قريبة"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية