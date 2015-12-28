الفنانة رغدة لـ"السيسى": "تحت جناحك تحيا مصر.. وتعيش فى أمان"

وجهت الفنانة السورية رغدة، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى قائله:"تحت جناحك تحيا مصر .. وتعيش فى أمان" ، كما وجهت رسالة إلى الرئيس السورى بشار الأسد، قائله : "ربنا معاك، ومعرفش إزاى قدرت تصمد 5 سنين فى حرب طاحنة ..وربنا يقدرك".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، فى رسالة لمذيعة الجزيرة خديجة بن قنة :"غورى أنتى والجزيرة بتاعتك.. يا شيخة احترمى الحجاب اللى أنتى لبساه.. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"، ووصفت مذيعة الجزيرة غادة عويس بأنها "خادمة".

كما وجهت رسالة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قائله :"حليف قوى وأقول له شكرا للفيتو الذى أوقف الضربة التى كانت ممكن تبيد سوريا"، وأرسلت رسالة للشيخة موزة قائله :"يمهل ولا يهمل، والدم العربى فى ليبيا والعراق ومصر وسوريا ممكن تشوفيه فى أولادك أو أحفادك".

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