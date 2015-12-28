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مبتكر سيارة "الوحش المصرى" يرد على منتقديه:ابتكارى لم يفشل بميدان التحرير

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مبتكر سيارة "الوحش المصرى" يرد على منتقديه:ابتكارى لم يفشل بميدان التحرير مبتكر سيارة "الوحش المصرى" يرد على منتقديه:ابتكارى لم يفشل بميدان التحرير
قال أشرف البندارى، صاحب فكرة سيارة "الوحش المصرى"، التى عرضها أمس بميدان التحرير، إنه ذهب للميدان ليس لعرض ابتكاره أثناء تحليقه فى الجو، وإنما لإثبات قدرته على السير، مؤكدًا أنه نجح فى تحقيق الغرض المنوط منه ولم يفشل.

وأضاف البندارى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ردًا على من قالوا إن اختراعه فشل أثناء تجربته أمس، أنه لم يتخذ ميدان التحرير مكانًا لتجربتها لأن بداية طيران أى مركبة تتطلب سرعة معينة، ونظرًا لوجود المواطنين فإنها لا يمكنها الطيران .

وعن الصور التى التقطت أثناء دفع مواطنون للمركبة، قال البندارى، إن المواطنين كانوا فرحين بالسيارة وكانوا يهرولون وراءها، لكنها لم تفشل وتحركت بشكل سليم منذ بداية انطلاقها.


>- بالفيديو والصور.. "سيارة الوحش المصرى بميدان التحرير".. مخترع النموذج: نتمنى دعم الدولة للاختراع.. والسيارة مصنوعة من الألومنيوم والحديد.. ويمكنها القضاء على الزحام والوصول للأماكن بسرعة
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>- مبتكر "الوحش المصرى": سعدت برؤية الفرحة باعين المصريين أثناء عرض السيارة
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مصر 365

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