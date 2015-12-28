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مرتضى منصور يوجه رسالة تحذيرية للأهلاوية بعد حل مجلس الإدارة

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مرتضى منصور يوجه رسالة تحذيرية للأهلاوية بعد حل مجلس الإدارة مرتضى منصور يوجه رسالة تحذيرية للأهلاوية بعد حل مجلس الإدارة

وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة حذر بها جماهير الأهلي بعد حل قرار مجلس إدارة النادي يوم الأحد.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي وبالتالي حل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر بسبب مخالفات إدارية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة LTC يوم الأحد موجها رسالته لجماهير الأهلي: "لا تفرحوا بحل مجلس الإدارة، فهذه هي بداية الخراب".

وأضاف "لقد مر الزمالك بمثل هذه الأحداث، ولو سقط الأهلي لم يقوم قبل عشر سنوات سيدخل فيها متاهات بالقضاء".

المستشار الإعلامي للأهلي يشرح لـ في الجول: هل نحتاج والزمالك لانتخابات في مايو؟

وأتم رئيس الزمالك رسالته لجماهير الأهلي قائلا "لا تدعوا الفرصة للشامتين من أجل تخريب النادي".

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