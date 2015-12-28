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حل مجلس الأهلي - عبد الوهاب: لن أكون راضيا في حالة تعييني من وزير الرياضة

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حل مجلس الأهلي - عبد الوهاب: لن أكون راضيا في حالة تعييني من وزير الرياضة حل مجلس الأهلي - عبد الوهاب: لن أكون راضيا في حالة تعييني من وزير الرياضة

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المنحل إنه "لن أكون راضيا في حالة تعييني عضوا لمجلس الإدارة بالتعيين من قبل وزارة الشباب والرياضة".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما يوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي والتي أسفرت عن فوز المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر على منافسه إبراهيم المعلم في 29 مارس 2014، وبالتالي حل مجلس الإدارة الحالي. (طالع التفاصيل)

قبل أن يصدر النادي الأهلي بيانا رسميا للرد على حكم محكمة القضاء الإداري. (طالع التفاصيل)

قبل أن يخرج وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز ليؤكد إن "وزارة الشباب والرياضة تحترم أحكام القضاء". (طالع بيان الوزارة)

وتحدث عبد الوهاب عن ما حدث قائلا: "لأول مرة يتعرض الأهلي لمثل هذا الموقف".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع برنامج (مع شوبير) على قناة (صدى البلد 2) "حكم المحكمة كان مفاجأة كبيرة لكل أعضاء مجلس إدارة الأهلي".

وأردف "لن أكون راضيا في حالة تعييني عضوا لمجلس الإدارة من قبل الوزارة".

وستسفر الأيام المقبلة عن مستجدات الأمور، هل سيعود المجلس بعد الطعن على الحكم؟ هل سيعين وزير الرياضة نفس المجلس بشكل مؤقت أم مجلس أخر؟ (طالع السيناريوهات المحتملة).

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