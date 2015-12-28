صاحب دعوى حل مجلس الأهلي: الإستقالة شرط التنازل

اشترط إبراهيم داوود عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي، وصاحب دعوى إسقاط مجلس الأهلي، تقديم مجلس الإدارة لاستقالته كي يتنازل عن دعواه.

وأصدرت المحكمة العليا حكما صباح اليوم، يفيد بحل مجلس إدارة الأهلي بسبب خطأ في إجراءات الانتخابات التي أتت بهم.

وقال إبراهيم داوود في تصريحات لقناة "سدى البلد": "الدعوى مقدمة منذ شهر مارس الماضي، ومع ذلك فلم يكلف أي منهم نفسه إلى يومنا هذا نفسه للنظر إلى القصور التي قدموها في مهامهم لتصحيحها".

داوود أضاف "كان بإمكان هذا المجلس أن يدعو الجمعية العمومية لانعقاد طاريء كي يحل القضية أو أكثر من حل، لكنهم لم يقوموا بأي شيء".

وأتبع "حزين لوصول الأمر في الأهلي إلى هذا الوضع، ولكني لن أتنازل عن القضية ضد المجلس الحالي إلا إذا تقدم المجلس باستقالة جماعية من منصبه".

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