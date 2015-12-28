اليوم.. مرافعة الدفاع فى محاكمة 23 متهما بأحداث شغب السفارة الأمريكية

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة"عضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، اليوم الاثنين، محاكمة 23 متهما بقضية "أحداث السفارة الأمريكية"، ومن المقرر أن يتم سماع مرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة إلى المتهمين وعددهم 23 متهماً عددًا من الإتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.