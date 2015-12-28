أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. مرافعة الدفاع فى محاكمة 23 متهما بأحداث شغب السفارة الأمريكية

Google+ Print
اليوم.. مرافعة الدفاع فى محاكمة 23 متهما بأحداث شغب السفارة الأمريكية اليوم.. مرافعة الدفاع فى محاكمة 23 متهما بأحداث شغب السفارة الأمريكية
تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة"عضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، اليوم الاثنين، محاكمة 23 متهما بقضية "أحداث السفارة الأمريكية"، ومن المقرر أن يتم سماع مرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة إلى المتهمين وعددهم 23 متهماً عددًا من الإتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365