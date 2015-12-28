أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط متهم كون تشكيل عصابي مع نجله ونجل شقيقته لسرقة السيارات بالمنيا

Google+ Print
ضبط متهم كون تشكيل عصابي مع نجله ونجل شقيقته لسرقة السيارات بالمنيا ضبط متهم كون تشكيل عصابي مع نجله ونجل شقيقته لسرقة السيارات بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والدراجات البخارية عن طريق تقليد المفاتيح، مكون من مسجل خطر ونجله ونجل شقيقته.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات لضباط مباحث المرور عن تكوين تشكيل عصابى يقوده "أسامة .م " وشهرته "العالم" 31 سنة من إحدى قرى مركز المنيا، مسجل خطر سرقات بالإكراه فئة "ا" تحت رقم 260 نشاطه مستمر والسابق اتهامه فى 13 قضية آخرهم القضية رقم 868 لسنة 2015 إدارى مركز مطاى "سرقة بالإكراه وإحراز السلاح " هارب، مع نجله "محمد" 13 سنة عاطل، و"محسن .م " 18 سنه عاطل نجل شقيقته تخصص فى سرقة السيارات والدراجات النارية من خلال المفاتيح المقلدة وذلك من الأماكن العامة والمصالح الحكومية، مستغلين انشغال مالكيها فى قضاء مصالحهم، وأكدت التحريات استمرارهم فى العمل الإجرامى.

وبعمل عدة أكمنة تم القبض على فردين بالتشكيل وجار ملاحقة الثالث، وبحوزتهما 26 مفتاح مقلد يستخدم فى سرقة السيارات، وبالتحرى تبين إرتكاب عدد كبير من وقائع السرقة تم إعادتها إلى مالكيها نظير فدية مالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365