مكافحة المخدرات تضبط 8 تجار قبل ترويجهم كيلو حشيش و1000 قرص مخدر

وتمكن النقيب محمد البغدادى معاون مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط كلا من "رؤوف ف م" 44 سنة، عاطل، و"أحمد س د" 28 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما السيارة رقم ق ق ج 158 ماركة شاهين، "ملك الأول" ، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر، وزنت 600 جرام وسلاح أبيض "سكين" بقصد الاتجار، وتمكن النقيب فؤاد جمال معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط "خلف م خ" 30 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 150 جرام و 2 سلاح أبيض" مطواة قرن غزال ، كتر " بقصد الاتجار .
كما نجح النقيب محمد إمام معاون مباحث قسم شرطة الساحل ، من ضبط "أحمد ف ا" 28 سنة، عاطل، وبحوزته 180 قرص مخدر بقصد الاتجار ، وتمكن النقيب ماجد صبرى معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط "أحمد ر ا" 29 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 24431 لسنة 2010م عين شمس "خطف" ، وبحوزته 180 قرص مخدر بقصد الاتجار ، وتمكن النقيب رامى الجمل معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط "رجب ع م" 25 سنة، عاطل، وبحوزته 150 قرص مخدر بقصد الاتجار.
وتمكن النقيب احمد عبد الفتاح معاون مباحث قسم شرطة منشاة ناصر، من ضبط "سامى ر م" 35 سنة، عاطل، وبحوزته 180 قرص مخدر بقصد الاتجار ، وتمكن من ضبط "حمزة ع ا" 57 سنة، عاطل، أثناء استقلاله دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جرام بقصد الاتجار ، ونجح الملازم أول يوسف المراغى معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط "حسن ع ا" 22 سنة، عاطل ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جرام بقصد الاتجار .