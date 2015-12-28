مكافحة المخدرات تضبط 8 تجار قبل ترويجهم كيلو حشيش و1000 قرص مخدر

ضبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، 8 تجار مخدرات قبل ترويجهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والحشيش على عملائهم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم وإحالتهم لجهات التحقيق.

وتمكن النقيب محمد البغدادى معاون مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط كلا من "رؤوف ف م" 44 سنة، عاطل، و"أحمد س د" 28 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما السيارة رقم ق ق ج 158 ماركة شاهين، "ملك الأول" ، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر، وزنت 600 جرام وسلاح أبيض "سكين" بقصد الاتجار، وتمكن النقيب فؤاد جمال معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط "خلف م خ" 30 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 150 جرام و 2 سلاح أبيض" مطواة قرن غزال ، كتر " بقصد الاتجار .

كما نجح النقيب محمد إمام معاون مباحث قسم شرطة الساحل ، من ضبط "أحمد ف ا" 28 سنة، عاطل، وبحوزته 180 قرص مخدر بقصد الاتجار ، وتمكن النقيب ماجد صبرى معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط "أحمد ر ا" 29 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 24431 لسنة 2010م عين شمس "خطف" ، وبحوزته 180 قرص مخدر بقصد الاتجار ، وتمكن النقيب رامى الجمل معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط "رجب ع م" 25 سنة، عاطل، وبحوزته 150 قرص مخدر بقصد الاتجار.

وتمكن النقيب احمد عبد الفتاح معاون مباحث قسم شرطة منشاة ناصر، من ضبط "سامى ر م" 35 سنة، عاطل، وبحوزته 180 قرص مخدر بقصد الاتجار ، وتمكن من ضبط "حمزة ع ا" 57 سنة، عاطل، أثناء استقلاله دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جرام بقصد الاتجار ، ونجح الملازم أول يوسف المراغى معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط "حسن ع ا" 22 سنة، عاطل ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جرام بقصد الاتجار .