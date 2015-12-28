حبس عامل شرع فى ذبح زميله بسبب خلافات العمل بالحوامدية

أمرت نيابة البدرشين، برئاسة المستشار رامى منصور رئيس النيابة بحبس "محمد.ش" عامل بمطحن 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع فى قتل زميله "حسان.ح" عامل، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت مباحث الجيزة قد قبضت على عامل بمطحن، لشروعه فى ذبح زميله بعد تسديد عدة طعنات له بسبب خلافات متعلقة بالعمل بمنطقة الحوامدية، وذلك بعدما تلقى اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا يفيد إصابة "حسان.ح" عامل، بجرح ذبحى بالرقبة وآخر بالبطن وطعنات بالجانب الأيسر لجسده، وتم نقله إلى مستشفى قصر العينى.

> وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة زميل المجنى عليه ويدعى "محمد.ش" بسبب خلافات فى العمل، قام خلالها بالاعتداء عليه بمطواه، وبضبط المتهم ومواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتخلصه من المطواه عقب ارتكابها، وحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.