«مجلس الخرج» يناقش أعمال مشروع المخططات المحلية والتفصيلية للمحافظة

رأس محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، مؤخراً اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية لعام ١٤٣٧ه، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان المحافظة بالخرج.

وأوضح سكرتير المجلس المحلي بالمحافظة أحمد بن شباب العتيبي أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات ومنها أعمال مشروع المخططات المحلية والتفصيلية للخرج. وقد أقر الأعضاء بعدم شمولية الدراسة لجميع أجزاء المحافظة حيث طُلب دراسة ممثلة من الدلم والهياثم ‏والاجتماع في مدة لا تتجاوز أسبوعين للعمل مع استشاري المشروع في إضافة ما يلزم اضافته لتكون الدراسة شاملة بمحافظة الخرج، وتحديد النطاق الإشرافي لمركز الدلم ومركز الهياثم. ‏

وأضاف العتيبي، أنه تم مناقشة ضرورة المحافظة على المتنزهات الطبيعية الموجودة بالمحافظة من العبث والاحتطاب مع إيجاد أكثر من متنزه لتلبية رضا المواطنين في المحافظة مماثل لمتنزه وادي ‏وثيلان بالدلم، مشددين على أهمية القضاء على كل ما يسبب ضرر للبيئة ويعبث بها من مصانع وكسارات وغيرها وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمحافظة على البيئة ومعاقبة المخالفين بكل دقة وحزم، وبين أن أعضاء المجلس وافقوا على طلب أهالي حي النهضة بالخرج بافتتاح مركز صحي في الحي.