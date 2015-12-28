رئيس «قياس» يلتقي وفداً من جامعة الملك سعود

التقى صاحب السمو الأمير د. فيصل بن عبدالله المشاري رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم وفداً من جامعة الملك سعود برئاسة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية د. عبدالله بن سلمان السلمان وذلك في مقر المركز بالرياض.

وفي بداية اللقاء، رحب سمو رئيس المركز بوكيل الجامعة والوفد المرافق له، كما قدم سموه شرحاً عن الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين، ومنها تجربة المركز في اختبارات التوظيف مع وزارة الخدمة المدنية.

من جهة أخرى، قدّم أمين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين د. أحمد بن عبدالله المغامس شكره لسمو الأمير د. فيصل بن عبدالله المشاري رئيس المركز، بمناسبة نجاح تطبيق اختبار الزمالة للدورة الثالثة، الذي عقده مركز "قياس" خلال الفترة 24-27 صفر 1437ه، بهدف قياس كفاءة الأفراد الذين يرغبون في الحصول على زمالة الهيئة، حيث يتكون الاختبار من خمس مواد تشمل: المحاسبة، المراجعة، الزكاة والضريبة، فقه المعاملات، الأنظمة التجارية.

الجدير بالذكر أن اختبار الزمالة يأتي ضمن اتفاقية التعاون بين مركز "قياس" وهيئة "المحاسبين القانونيين"، والتي تهدف إلى قيام "قياس" بتنفيذ اختبار زمالة هيئة المحاسبين القانونيين عبر مراكز الاختبارات المحوسبة، لجميع المتقدمين في مختلف مناطق ومدن المملكة.