مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي تحصل على جائزة «مانح»

حصلت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي على جائزة المؤسسات العربية المانحة المتميزة (مانح) 2015م، التي تم تخصيصها للمؤسسات المانحة التي لها دور في دعم المبادرات المجتمعية وتسهم في تقديم الخدمات والبرامج والأنشطة التي تخدم الوطن والمواطن، وكان ذلك في الحفل الذي أقامته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي في مملكة البحرين برعاية السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، وبحضور ممثلي العديد من المؤسسات والجمعيات والشركات والبنوك الذين يعملون في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقد تسلم جائزة المؤسسة في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة مدير عام إدارة المجمعات والمستفيدين والبرامج التنموية د. محمد بن علي العتيق.

وقدم الأمين العام للمؤسسة د. أحمد بن حسن العرجاني التهنئة الخالصة إلى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة المؤسسة ولأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي المؤسسة، داعياً المولى الكريم أن يستمر عطاء المؤسسة من أجل تحقيق رؤى وتطلعات مؤسس هذا الكيان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله- لخدمة الفئات الأشد حاجة في المجتمع.