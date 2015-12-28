جامعة الباحة اتخذت الإجراءات الرسمية لإعفاء طلاب وطالبات الماجستير الموازي من الرسوم

كشف وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع د. على بن محمد الشهرى عن اتخاذ الجامعة العديد من الإجراءات والمخاطبات الرسمية للوزارة بخصوص مطالب طلاب وطالبات الماجستير الموازي الخاصة بالإعفاء من الرسوم، مشيراً "إلى أن القرار لا يرجع إلى إدارة الجامعة فهناك جهات مخولة بذلك، والقرار لها ولمن يقدر هذا الأمر المتروك لمدى الحاجة".

وقال د. الشهرى انه بناء على خطاب الوزارة رقم 89927 بتاريخ 10/8/1435ه وكذلك برقية وزير التعليم رقم 114439 بتاريخ 23/10/1435ه المتضمنة موافقة المقام السامي الكريم رقم 5659/م بتاريخ 20/7/1429ه تحمل الدولة تكليف الدراسة الخاصة ببرامج التعليم في التخصصات العلمية " كلية الهندسة، كلية العلوم الطبية، كلية علوم الحاسب، كلية الصيدلة "بداية من العام الجامعي 34/35ه ومقتصرة فقط على مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

وأضاف د. الشهري أنه تم بالفعل سداد جميع الطلاب إلى الدفعة 33ه وبعد ورود التعليمات من قبل الوزارة تم التنبيه على الدفع وإشعار الدارسين بذلك، مؤكداً أنه تم مخاطبة الوزارة بالمطالبة بمستحقات تلك البرامج بعدة خطابات، وكانت الردود الالتزام بما جاء من تعليمات الأمر السامي ولم يتم تسديد المستحقات.

وأبان د. الشهري أن البرامج المدفوعة تعّد خدمة للمجتمع وهي إحدى رسائل الجامعة التي تنفذها من خلال توقيع عقود شراكات مع عدد من الجامعات العالمية التي لها التزامات مالية واجبة الدفع من قبل الجامعة، مبيناً بأن هذه البرامج تقام خارج ميزانية الجامعة وهناك مستحقات لأعضاء هيئة التدريس يتوجب سدادها حيث تقام تلك البرامج خارج الدوام الرسمي وفوق نصاب كل عضو من أعضاء هيئة التدريس لواقع المنظمة لذلك في الدراسات العليا، مؤكداً التزام الجامعة الكلي بنظام الجودة في تلك البرامج والحرفية عالية في تنفيذها وفق الأنظمة والشروط المنصوص عليها والمرجعية دائمة لها وكل ذلك يتم الصرف عليها من خارج ميزانية الجامعة الرسمية أسوة بالجامعات السعودية الأخرى.

وأشار الى أن هذه البرامج لم يتم اعتمادها إلا بعد استيفاء الشروط الأكاديمية بدءا من الأقسام ثم الكلية ثم المجلس العلمي ثم مجلس الجامعة واعتمادها نهائياً من مجلس التعليم العالي سابقاً.

وعن دفعة 34ه من طلاب وطالبات تلك البرامج أوضح د. الشهرى أن الجامعة تحملت أكثر من 50% من المستحقات بالإضافة الى المصروفات الإدارية وفق الشراكة مع الجامعات الأجنبية، وتمت مطالبة الطلاب والطالبات بفصل دراسي واحد فقط حيث ما زالت الجامعة تطالب الوزارة بسداد بقية المستحقات، مؤكداً أنه لم يصل شيء وفي حالة وصول تلك المستحقات سيتم إعادة المبالغ السابقة لطلاب هذه الدفعة، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه القرارات يعمل بها في كافة جامعات المملكة وليس هناك استثناء لأي جامعة.

وختم د. الشهري تصريحه بأن الموضوع محل اهتمام وحرص إدارة الجامعة ومتابعة مدير الجامعة المكلف الشخصية من أجل تحقيق ما رسم من أهداف وخطط استراتيجية تصب في مصلحة خدمة أبناء وبنات المنطقة ويحقق التنمية الشاملة.