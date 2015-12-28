د. آل الشيخ يبحث وعبدالله بن مساعد التقرير السنوي لرئاسة رعاية الشباب

عقد الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في مكتبه بمقر مجلس الشورى بالرياض أمس الأحد اجتماعاً مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب بحضور د. محمد بن عبدالله آل عمرو الأمين العام للمجلس وعددٍ من أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى.

وأكد رئيس المجلس، أن اللقاءات المباشرة بين أعضاء مجلس الشورى ومسؤولي الجهات الحكومية أثناء دراسة اللجان المتخصصة تقارير الأداء السنوي لأجهزة الدولة بما ينعكس على جودة مخرجات اللجان والقرارات التي يتخذها المجلس بعد مناقشة تلك التقارير.

من جانبه، أكد الرئيس العامة لرعاية الشباب حرص الرئاسة على التواصل المستمر مع مجلس الشورى والاستفادة من قراراته ومبادراته التي تصب في مصلحة القطاع الرياضي والشبابي.

بعد ذلك دار نقاش حول التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435/1436ه الذي يناقشه المجلس حالياً حيث بيّن الأمير عبدالله بن مساعد لأعضاء مجلس الشورى وجهة نظر الرئاسة حول ما تضمنه التقرير من معلومات، مشيراً إلى أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب لديها العديد من الخطط المستقبلية التي ستنهض بمستوى رعاية الشباب في كافة الأنشطة الرياضية والشبابية.