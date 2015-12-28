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رئيس الغابون يصل إلى المدينة المنورة

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رئيس الغابون يصل إلى المدينة المنورة رئيس الغابون يصل إلى المدينة المنورة
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الأمير فيصل بن سلمان مستقبلاً الرئيس الغابوني

المدينة المنورة - واس

    وصل فخامة رئيس جمهورية الغابون علي بونجو اونديمبا إلى المدينة المنورة أمس لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن معلوي بن سعيد الشهراني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد، ومدير المطار محمد الفاضل، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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