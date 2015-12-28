اللواء علي الزهراني يحتفل بتخرج ابنه

احتفل اللواء علي بن حسن الزهراني، من منسوبي مركز المعلومات الوطني، بتخرج ابنه «ريان» في جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأميركية، في تخصص علوم الحاسب الآلي. وقد شكر اللواء الزهراني، كل الأصدقاء والزملاء الذين قدموا تهانيهم بمناسبة تخرج ابنه