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خالد الفيصل يوافق على تنظيم مؤتمر البحر الأحمر لطب العيون

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خالد الفيصل يوافق على تنظيم مؤتمر البحر الأحمر لطب العيون خالد الفيصل يوافق على تنظيم مؤتمر البحر الأحمر لطب العيون

    وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على إقامة مؤتمر البحر الأحمر الثاني لطب العيون الذي تنظمه الجمعية لطب العيون خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من ربيع الثاني المقبل والموافق للرابع عشر وحتى السادس عشر من يناير بفندق جدة هيلتون، بحضور أكثر من 1500 طبيب وأخصائي بصريات من مختلف دول العالم.

وتطرق د. علي بن محمد الخيري رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وممثل الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية، إلى أهمية المؤتمر الذي تستضيفه محافظة جدة للمرة الثانية على التوالي، معتبراً أن المؤتمر يعد حدثاً علمياً بارزاً يضاف إلى ما تتميز به المحافظة كمنصة لاستضافة مثل هذا الحدث الذي يتحدث فيه 50 متحدثاً من أميركا، هولندا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، اليونان، البرازيل، سنغافورة، والسعودية، مقدمين أحدث الأوراق العلمية التي تتناول آخر المواضيع والإشكاليات والرؤى الطبية لآخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجالات أمراض المياه البيضاء، زراعة العدسات داخل العين، أمراض وجراحات القرنية والقرنية المخروطية، وأمراض وجراحة الشبكية، الجراحات الإنكسارية.

وأشار إلى أنه بإمكان المهتمين متابعة صفحة المؤتمر على الإنترنت من خلال الموقع

www.rsos2016.com.

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