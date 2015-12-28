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ربط المراكز الصحية بالشرقية بنظام الإحالة الإلكترونية

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ربط المراكز الصحية بالشرقية بنظام الإحالة الإلكترونية ربط المراكز الصحية بالشرقية بنظام الإحالة الإلكترونية

    انتهت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من ربط جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بنظام الإحالة الإلكترونية المباشرة بمجمع الدمام الطبي في نقلة نوعية تهدف إلى تسهيل إجراءات الخدمات الصحية للمراجعين. وتهدف الآلية التي تم استحداثها إلى إحالة المراجعين إلكترونياً لتحديد موعد له مع الطبيب المختص بالمجمع، وإبلاغ المراجع برسالة نصية في نفس اليوم موضح بها يوم وتاريخ الموعد المقرر له، دون الحاجة لمراجعته المستشفى لأخذ الموعد من مجمع الدمام الطبي.

وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أنه تم العمل بهذه الخدمة في 30 مركزا صحيا في الدمام، ويجري العمل حالياً على استكمال إدراج خدمة ربط المراكز الصحية بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، مشيرة إلى سعي إدارة الصحة العامة -بالتنسيق مع إدارة الصحة الإلكترونية- في تقديم الخدمات النوعية للمستفيدين من الخدمات الصحية وتسهيل إجراءات خدمتهم.

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