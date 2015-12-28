توقعات علماء الفلك لأبراج يوم الاثنين 28 ديسمبر

برج الأسد حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

>برج الأسد حظك اليوم:

>على الصعيد المهنى:

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

برج الثور حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

>برج الثور حظك اليوم:

>على الصعيد المهنى:

برج الثور على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

برج الجدى حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

>حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

>برج الجوزاء حظك اليوم:

>على الصعيد المهنى:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الحمل حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

>برج الحمل على الصعيد المهنى:

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

برج لحمل على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

برج الحوت حظك اليوم الأثنين 2015/12/28

>برج الحوت على الصعيد المهنى:



>برج الحوت على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:



>حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2015/12/28

>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهنى:

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج السرطان حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

>برج السرطان حظك اليوم:

>على الصعيد المهنى:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم برج الثور الاثنين 2015/12/28

>حظك اليوم لبرج الجدى:

>حظك لبرج الثور على الصعيد المهنى

حظك لبرج الثور على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

برج العقرب حظك اليوم الاثنين 28/12/2015

>برج الثور على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

برج الحوت حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

برج القوس حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

>برج القوس على الصعيد المهنى:

برج القوس على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:



>برج الحمل حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

>برج الحمل على الصعيد المهنى:

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

برج لحمل على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

برج الميزان حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يجب أن تظل واثقا فى نفسك وقدراتك وتبتعد عن كل الأشياء التى تسبب لك الإزعاج، واعلم أن كثرة الضغوط الملقاة على عاتقك سببها شكك فى قدراتك، لذا كن أكثر ثقة تصل إلى ما تريد تحقيقه من أهداف.>تواجه مشاكل مع الحبيب، لأنه يقول أشياءاً تجرحك ويطلب طلبات مبالغ فيها، لذا يجب أن تتغلب على هذه الصراعات الداخلية، حتى لا يحملك الناس مشكلات أكبر من طاقتك.>تواجه مشكلات على الصعيد الصحى بسبب إهمالك لنفسك وكثرة الضغوط النفسية التى تعيش فيها هذه الأيام، لذا يجب أن تحافظ على هدوئك النفسى والداخلى.>يرى علماء الفلك والأبراج أن أصحاب برج الأسد يواجهون مشكلات كثيرة على عاتقك، لذا ابدأ بتخفيف الأثقال عن عاتقك، لذا يجب ألا تضيع الوقت فى التفكير فى المشكلات.>الوقت الآن مناسبا للتعامل مع مشاكلك الدقيقة فى العمل وتلجأ للنظام والدقة، وهذا الأمر يتيح لك اليوم أيضاً الفرصة لحل خلاف قديم مع زميل والتحدث بصراحة مع هذا الشخص.>استمتع بحياتك العاطفية إلى أقصى درجة هذه الأيام، فربما ينتظر شخص ما مثير فى مكان ما قريب أن تقوم باكتشافه، ويجب أن تحاول الخروج مع شريك حياتك هذه الأيام للخروج من الحالة السيئة.>تواجه مشكلات على الصعيد الصحى ولكن تستطيع أن تحلها بمواجهة الضغوط النفسية وأخذ استراحة وإجازة قصيرة هذه الأيام.>يرى علماء الفلك والأبراج أن الوقت مناسب لتنفيذ أفكار جديدة هذه الأيام، خاصة أن القرارات التى كنت قد أجلتها حتى الآن قد تكون هامة جداً بالنسبة لك.>حياتك العملية ستتعرض لهزة كبيرة إذا وقفت صامدا ستمر بها وتنتقل إلى مرحلة أفضل فى حياتك، وإذا لم تستفق لنفسك وتأثرت بها وتحولت إلى شخص سلبى ستنقلب الأحوال إلى الأسوأ.>ما زالت هناك مشكلة بسيطة تؤرق حالتكم العاطفية فى هذا اليوم لكنها ستمر سريعا دون أن تترك أثر كبير لذلك حاول أن تكون هادئ وتسيطر على ردود أفعالك حتى لا تصعد من المشاكل.>حالتك الصحية ستتعرض لبعض المشاكل التى تعتقد انها بسيطة لكن ربما تنقلك إلى مشاكل كبرى، للذك يجب أن تخضع للفحوصات الطبية باستمرار.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.>جبال المشكلات والاضطرابات اليومية تتراكم فوق عاتقك هذه الأيام، لذا كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، قم بتحديد أهدافك على المدى القصير والطويل وضعها أمام عينيكِ خلال الفترة القادمة.>تواجه مشكلة عاطفية مستمرة مع شريك حياتك هذه الأيام، لذا قاوم رغبتك فى الاختباء وتذكر أن الآخرين ليسوا بالضرورة على حق، لذا يجب أن تبحث عن المشاكل التى تواجهك وتجد حلولاً لها.>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام ولكن هذا يعنى أن تهتم بصحتك بشكل أكبر هذه الأيام لأن الوقاية خير من العلاج، وهذا ما يجب عليك تذكره هذه الأيام.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه تراجعاً كبيراً فى حياتك المهنية هذه الأيام ، لذا يجب أن تحاول إيجاد حلولاً لكل المشاكل التى تقع على عاتقك هذه الأيام.>لا تحاول أن تؤجل عمل اليوم إلى الغد كن على يقين بأنك تسير فى الطريق الصحيح رغم الصعاب التى قد تواجهك فدائما النجاح يخرج من رحم الفشل، كلما سرت بالإتجاة الصحيح كما كانت المسؤلية الملقاه على عاتقك أكبر لا تحاول التخلص منها بل كن على قدر المسؤلية وسترى نتيجة تعبك فى الأيام المقبلة.>تنتظر أخبارا سعيدة عن تغيير فى الأجواء العاطفية لا تترد فى مصارحة الحبيب كن على يقين أن الخير فى القادم ولا تتسرع باتخاذ خطوات تشعره بأنك قد تتخلى عنة فى يوم من الأيام، تمسك بالحبيب سيجعل الحياة فى الفترة القادة أفضل وسوف تبنى بينكم اسوار من الأمان لا يمكن أن تحطم مهما كانت الظروف.>على الصعيد الصحى لا تهمل فى صحتك أكثر من ذلك حتى لا تشعر بالأثر السيئ كلما تقدم بك العمر، كن على وعى بما يمكن أن تفعله حتى تفيد صحتك وتتقدم إلى الأمام ، لا تقلق من نصائح الأطباء فجميعها سوف تفيدك فى حياتك.>مع نهاية العام يحدث لك بعض التغيرات الكثيرة فى حياتك كن على يقين أنك الان فى وقت حصاد ما زرعت طوال العام الأيام السابقة ، لا تتردد باتخاذ القرارات الحسميه فأنت قمت بتأجيلها فترات طويلة وجاء وقت الحسم.>تتعمد توجيه اللوم والعتاب لزملاء العمل لا تكن ذلك الشخص الذى يمضى حياته فى هذا الطريق، حاول أن تكون شخص متعاون مع زملائك فلا احد ينجح بمفردة ولكن دائما يكون هناك فريق متكامل يعمل على أنجاح جميع العناصر معا، حتى يصلو إلى الطريق الصواب وتحقيق الأهداف المنشودة من العمل الجماعى.>هناك بعض المشاكل بينك وبين الشريك سرعان ما سوف تزول تلك المشاكل وتكون الحياة أفضل ، كن على يقين أنك تسببت بصدع فى العلاقة القائمة بينكم ، حاول أن تبذل مجهود حتى تمر هذه المرحلة على خير،وتعود صفو المياة إلى مجاريها.>احذر من الأجواء الباردة حتى لا تصاب بأحد أمراض الشتاء توخى الحذر وتناول كثير من المضادات الحيوية، والمشروبات الدافئة لتقيك من لسعات البرد القارص>التوقعات تؤكد أنك تتعرض لأزمات متتالية لا تنقاد اتجاه غضبك فالتفكير وقت الغضب سوف يخسرك كثير، حاول التفكير قليلا فى أفعالك حتى لا تندم عليها يوما ، فدائما لهدوء مفتاح الفرج لحل المشاكل التى ستزل سريعا والسماء تعود صافيه من جديد.>لا يكل ولا يمل حتى يصل إلى أهدافه هذا هو أكثر ما يميز مواليد برج الدلو، ينظر إلى الحياة على أنها صفقة ويجب ان تكون رابحة ، لا يتأثر بالمشاكل ويسعى لتحقيق حلمة على الدوام، ودائما هو مدير ناجح.>الدلو برج غير منتصر عاطفيا، يعطى ولا يجد قيمة لما يعطيه سوف مزيد من الوجع دائما أصحاب برج الدلو غير ناجحين فى العلاقات العاطفية ولا يعرفون الاستفادة من أخطائهم لتجنبها فى المستقبل.>أنت من المحظوظين فى الحياة الصحية فدائما يمنحك الله العناية الإلهية ضد المشاكل الصحية، كن على حذر من الأمراض فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، حاول أن تجرى بعض الفحوصات فى الأيام القادمة حتى تطمأن على صحتك.>فى الطريق أخبار سارة لك سترى نتيجة مجهوداتك فى الأفق تتحقق، فى الحقيقة السماء لا تمطر ذهبا ولكن ترسل اخبار سعيدة وأمنيات عند تحققها تكون الأيام بها حلوة وسعيدة، الأحلام لا تتحقق إلا بالجهد والمثابرة تمسك بهذه الصفات لتصل دائما إلى المصاف الأولى>الأمور لا تسير حسب رغبتك بسبب بعض المشاكل الطفيفة التى تواجها مع رئيسك فى العمل، ولكنك سوف تقوم بإنجاز كل المهام المطلوبة منك وتتخلص من هذه المشاكل فى أقرب وقت بسبب أسلوبك المنظم ودقتك المتناهية فى العمل.>أنت عصبى المزاج هذه الأيام وتواجه مشاكل مع شريك حياتك بسبب هذا الأمر، لأن مشاكل العمل تنعكس وتؤثر على واقعك وحالتك العاطفية هذه الأيام، لذا يجب أن تفصل نفسك بعيداً عن المشاكل.>تواجهك مشكلة صحية هذه الأيام بسبب برودة الجو، ومشاكل فصل الشتاء، لذا يجب أن تحافظ على نفسك وترتدى الملابس الثقيلة نسبياً لتتجنب الإصابة بأمراض الحساسية فى الصدر ومشاكل التنفس.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تقلل من توقعاتك هذه الأيام وتنظر للأمور بشكل مختلف، فيجب أن تفكر فى احتياجات الآخرين، حتى لا تخلق أعداءاً للنجاح يتحكمون فى حياتك العملية بالسلب.>سيزعجك كلام زملائك عليك وستشعر بالغضب الشديد عندما تعلم ان الموضوع سيمس سمعتك، لكن المواجهة هنا بعقل ودون تعصب ستكون الأفضل بالنسبة لك .>للأسف سيظل أبناء هذا البرج هم الأقل حظا من الناحية العاطفية ، لذلك لا تكون باحثا عن الحب إنما دع له الفرصة حتى يأتيك دون أن ترهق نفسك فى البحث .>أنت من المحظوظين فى الحياة الصحية فدائما يمنحك الله العناية الألهية ضد المشاكل الصحية، كن على حذر من الأمراض فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، حاول أن تجرى بعض الفحوصات فى الأيام القادمة حتى تطمأن على صحتك.>فى الطريق أخبار سارة لك سترى نتيجة مجهوداتك فى الأفق تتحقق، فى الحقيقة السماء لا تمطر ذهبا ولكن ترسل اخبار سعيدة وأمنيات عند تحققها تكون الأيام بها حلوة وسعيدة، الأحلام لا تتحقق إلا بالجهد والمثابرة تمسك بهذه الصفات لتصل دائما إلى المصاف الأولى>تشعر كما لو أن كل من حولك فى العمل يعرفون شيئًا ما أنت لا تعرفه وتشعر بالغربة بينهم. لا تجعل هذا الشعور وهذه الهواجس تؤثر على أدائك اصرف النظر عنها وحافظ على تركيزك على عملك بدلاً من التركيز على من حولك.>تواجه منعطفًا غير متوقعًا فى حياتك العاطفية، وقد يتسبب هذا فى أن تعيد النظر فى قرار هام اتخذته مؤخرًا، ولكنك ستدرك قريبًا أنه لا يمكنك تغيير ما حدث بالفعل.>لديك الكثير من الطاقة التى تساعدك على الحفاظ على العلاقة الرومانسية وستكتشف فى الفترة المقبلة ضرورة عدم التركيز على الماضى لأن النظر إلى الوراء لن يترك لك الفرصة للتقدم.>الحوامل من مواليد هذا البرج يجب أن يحذرن مما يتناولنه من طعام، وأن يعرفن أن النشاط شيء جيد لكن عليهن تجنب الإرهاب لأنه قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة اليوم.>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.>الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.>تتعمد توجيه اللوم والعتاب لزملاء العمل لا تكن ذلك الشخص الذى يمضى حياته فى هذا الطريق، حاول أن تكون شخص متعاون مع زملائك فلا احد ينجح بمفردة ولكن دائما يكون هناك فريق متكامل يعمل على أنجاح جميع العناصر معا، حتى يصلو إلى الطريق الصواب وتحقيق الأهداف المنشودة من العمل الجماعى.>هناك بعض المشاكل بينك وبين الشريك سرعان ما سوف تزول تلك المشاكل وتكون الحياة أفضل ، كن على يقين أنك تسببت بصدع فى العلاقة القائمة بينكم ، حاول أن تبذل مجهود حتى تمر هذه المرحلة على خير،وتعود صفو المياة إلى مجاريها.>احذر من الأجواء الباردة حتى لا تصاب بأحد أمراض الشتاء توخى الحذر وتناول كثير من المضادات الحيوية، والمشروبات الدافئة لتقيك من لسعات البرد القارص.>التوقعات تؤكد أنك تتعرض لأزمات متتالية لا تنقاد اتجاه غضبك فالتفكير وقت الغضب سوف يخسرك كثير، حاول التفكير قليلا فى أفعالك حتى لا تندم عليها يوما ، فدائما لهدوء مفتاح الفرج لحل المشاكل التى ستزل سريعا والسماء تعود صافيه من جديد.>تحاول دائما أن تجد لك مكان تحت الأضواء أحيانا يحالفك الحظ وكثيرا لا يحدث ذلك كن على يقين أن بإصرارك سوف تصل إلى ماتريد لا تمل ولا تكل فى طلب الحلم الذى تسعى له حتى تحالفك الأقدار وتجد نجاحك امامك.>يوجد بعض المشاكل فى الأجواء حاول أن تتخطاها بقليل من الهدوء والصبر، فالأجواء لا تتحمل أن يكون هناك شد أكثر من ذلك حتى لا يتولد ضغوط نفسية تجلب كثير مشاكل أكثر فى الفترات القادمة.>تعرض لوعكة صحية تجعلك طريح الفراش لفترة من الوقت حاول أن تتجاوز هذه الفترة وتتعافى ، قم بالاستماع إلى نصائح الأطباء فى الفترة القادمة حتى تتعافى من جديد وتعوض الفترة التى ضاعت منك فى أوقات المرض>تحمل لك الأبراج كثير من الأخبار السعيدة، كن على حذر من الغرور فأنت على الطريق الصواب وسوف ترى نتائج تعبك فى الفترات القادمة لا تتردد فى تقديم المساعدات للآخرين فما ستزرعه اليوم سترى حصاده فى المستقبل.>لا تحاول أن تؤجل عمل اليوم إلى الغد كن على يقين بأنك تسير فى الطريق الصحيح رغم الصعاب التى قد تواجهك فدائما النجاح يخرج من رحم الفشل، كلما سرت بالإتجاة الصحيح كما كانت المسؤلية الملقاه على عاتقك أكبر لا تحاول التخلص منها بل كن على قدر المسؤلية وسترى نتيجة تعبك فى الأيام المقبلة.>تنتظر أخبارا سعيدة عن تغير فى الأجواء العاطفية لا تترد فى مصارحة الحبيب كن على يقين أن الخير فى القادم ولا تتسرع باتخاذ خطوات تشعره بأنك قد تتخلى عنة فى يوم من الأيام، تمسك بالحبيب سيجعل الحياة فى الفترة القادة أفضل وسوف تبنى بينكم اسوار من الأمان لا يمكن أن تحطم مهما كانت الظروف.>على الصعيد الصحى لا تهمل فى صحتك أكثر من ذلك حتى لا تشعر بالأثر السىء كلما تقدم بك العمر، كن على وعى بما يمكن أن تفعله حتى تفيد صحتك وتتقدم إلى الأمام ، لا تقلق من نصائح الأطباء فجميعها سوف تفيدك فى حياتك.>مع نهاية العام يحدث لك بعض التغيرات الكثيرة فى حياتك كن على يقين أنك الآن فى وقت حصاد ما زرعت طوال العام الأيام السابقة ، لا تتردد باتخاذ القرارات الحسميه فأنت قمت بتأجيلها فترات طويلة وجاء وقت الحسم.>تتصدى هذه الأيام لكثير من المشاكل فى محيط العمل لا تحاول أن ترى الدنيا بعيون كئيبة حاول أن تطرق أبواب الأمل والتفاؤل لتشعر بالسعادة حتى مع وجود المشاكل فلا يوجد حياة بدون متاعب وعليك أن تتصدى لها بالحكمة.>تشعر بالانسجام هذه الأيام مع الحبيب حافظ على هدوء هذه الفترة وحاول الاستفادة من المشاكل التى مرت بكم لتكون الحياة بينكم فى أفضل حال، مواليد برج الميزان يتسمون بالحكمة فى اصعب الأمور عليك أن تعمل على ذلك طوال الوقت حتى تسير المركب إلى شاطئ الأمان.>صحتك فى الفترة القادمة ستكون على ما يرام بعد فترات التعب التى مررت بها حاول أن تكون حريص لتكون صحتك فى الفترات القادمة أفضل، تناول العلاج المكتوب ولا تهمل فى ذلك وسوف ترى نتيجة التزامك فى الأيام القادمة.>تحمل لك الأبراج كثير من الأخبار السارة والتى ستغير مجريات حياتك لا تترد فى أخذ القرار نحو السير فى الطريق الصواب، سوف تكون الأيام القادمة ملونة بالفرح والمرح لتعوضك عما فات من أيام عصيبة.