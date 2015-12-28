"فتح" ترفع صورة الرئيس الفلسطينى الراحل عرفات بغزة فى ذكرى تأسيسها الـ51

رفعت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فى قطاع غزة مساء الأحد صورة الرئيس الراحل ياسر عرفات بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ51.

وتزين صورة الزعيم الفلسطينى الراحل ساحة "الجندى المجهول" مقابل المجلس التشريعى الفلسطينى وسط مدينة غزة، وبجوارها صورة لمسجد "قبة الصخرة" مكتوب عليها عبارة "لن يكتمل حلمى إلا بك يا قدس".

ومن المقرر أن تفتتح حركة فتح رسميا الصورة الجديدة يوم الخميس المقبل مع إعلانها بدء فعاليات إضاءة شعلة الانطلاقة الـ51 فى ساحة "الجندى المجهول" بمشاركة قيادات القوى الوطنية والإسلامية وحشد جماهيرى واسع.

وكانت بلدية غزة قد نفت فى وقت سابق طلبها دفع "أرضية" مقابل المكان التى توجد فيها صورة "أبو عمار".

وتحيى حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فى الأول من يناير من كل عام ذكرى انطلاقتها "تأسيسها" فى مثل هذا اليوم عام 1965.

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