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مصادر: تنفيذ اتفاق إجلاء مسلحين ومدنيين من 3 بلدات سوريا اليوم

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مصادر: تنفيذ اتفاق إجلاء مسلحين ومدنيين من 3 بلدات سوريا اليوم مصادر: تنفيذ اتفاق إجلاء مسلحين ومدنيين من 3 بلدات سوريا اليوم
توقعت مصادر مقربة من المفاوضات فى سوريا إجلاء مسلحين من المعارضة كانوا محاصرين فى مدينة حدودية وعائلات محاصرة فى بلدتين للشيعة فى شمال البلاد اليوم الإثنين بعد أشهر من تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق نادر توصل إليه طرفا الصراع بدعم من الأمم المتحدة.

وقالت المصادر إن الاتفاق يمنح عشرات من مقاتلى المعارضة الذين يتحصنون منذ عدة أشهر فى مدينة الزبدانى قرب الحدود اللبنانية ممرا آمنا إلى مطار بيروت ثم إلى وجهتهم النهائية فى تركيا برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبالتزامن ستتوجه حوالى 300 أسرة فى بلدتين للشيعة محاصرتين فى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة فى قافلة برية إلى الحدود التركية ثم إلى بيروت جوا.

والطريق عبر تركيا هو الأكثر أمنا للعائلات لأن السفر عبر سوريا سيجعلها تمر على إدلب حيث تسيطر فصائل المعارضة المسلحة على مناطق مختلفة.

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