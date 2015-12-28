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مختبر دبي المركزي يطلق 3 فحوص لكفاءة الخشب

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مختبر دبي المركزي يطلق 3 فحوص لكفاءة الخشب مختبر دبي المركزي يطلق 3 فحوص لكفاءة الخشب

أطلق مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي 3 فحوص جديدة على أحد منتجات المباني الخضراء وهي الخشب، صرح بذلك المهندس عبدالرحمن علي غانم رئيس شعبة الوحدات الإنشائية بقسم مختبر المواد الهندسية، مؤكدا قيام المختبر بتطوير ثلاثة فحوص على الخشب تشمل فحص مستوى الرطوبة وفحص مقاومة الالتواء وفحص امتصاص الماء والسماكة وذلك باستخدام أحدث الأجهزة المخبرية الحديثة.

وتساهم الفحوص الجديدة في رفع مستوى كفاءة هذه المنتجات والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وذكر أن تطوير الفحوص الجديدة جاء تجسيداً لاستراتيجية مختبر دبي المركزي في التوسع في تقديم خدمات الفحوص لمختلف فئات المتعاملين، وتحقيقاً لرؤية المختبر الطموحة عالمياً في أن يصبح أفضل مانح ثقة للمنتجات على المستوى العالمي.

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