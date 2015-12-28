بدء تدريب الطلبة في مبادرة «نعم للعمل»

بدأ الطلبة المواطنون المشاركون في مبادرة «نعم للعمل»، مرحلة التدريب العملي، حيث وجدوا منذ الساعة الثامنة من صباح أمس في 10 مؤسسات تجارية، في كل من أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان، لتنفيذ المهام الموكلة لهم في مجال المبيعات وخدمة العملاء وإدارة ومراقبة المخازن.

ورصدت «البيان» في اليوم الأول للتدريب العملي، انطباعات عدد من الطلبة المشاركين في المبادرة، الذين أكدوا أهميتها في إثراء خبراتهم خلال هذه المرحلة العمرية التي يسعون خلالها إلى التخطيط لمستقبلهم العملي في سوق العمل.

فرص واعدة

وقد أبدى الطلبة اهتماماً كبيراً بالمبادرة، معتبرين أنها تعزز ارتباطهم بواقع سوق العمل. وقال حسن محمد درويش الحوسني، الذي يدرس الهندسة الميكانيكية في كليات التقنية العليا، إنه يشارك للمرة الأولى في مبادرة «نعم للعمل»، ويرى أنها من المبادرات الرائدة في تعزيز ارتباط الطلبة بواقع سوق العمل.

وقال عبد الله صالح، الطالب في الصف الحادي عشر، إن المبادرة تمنح الطلبة خبرات كبيرة، وتساعدهم على التخطيط الجيد للمرحلة المقبلة في حياتهم، سواء على صعيد الدراسة أو العمل، مشيراً إلى وجود دعم كبير للطلبة المشاركين في هذه المبادرة، وحرص على مساعدتهم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال فترة الإجازة.

من جانبه، قال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مبارك سعيد الشامسي، إن المبادرة الوطنية «نعم للعمل»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني حتى السابع من يناير المقبل، من شأنها أن تسهم في تعزيز الدور الكبير والهادف للكوادر الوطنية الشابة في سوق العمل، حيث تستهدف الطلبة المواطنين، لتشغيلهم خلال الإجازات بنظام المكافآت والدوام الجزئي.