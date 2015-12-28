يوم مفتوح لأطفال مركز الجليلة

ضمن فعاليات المخيم الشتوي «نون» أقام مركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي، يوما مفتوحا استقبل في خلاله عددا كبيرا من الأطفال من جنسيات مختلفة ومن الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 4 و16 سنة، وقد استمتعوا بفعاليات مختلفة أقيمت في حديقة المركز الخارجية، وباحة المركز الداخلية.

وقد شارك أعضاء نادي مسرح مركز الجليلة لثقافة الطفل في عمل مسرحي ممتع «في حب اللغة العربية» وقدموا لرفاقهم من الأطفال موجزا ممتعا وإبداعيا عن الحروف الأبجدية.

يذكر أن المخيم الشتوي انطلق في مركز الجليلة لثقافة الطفل بمشاركة أكثر من 90 طفلا من جنسيات وأعمار مختلفة، تحت شعار الحرف «نون» ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، ويتضمن سلسلة فعاليات تشجع الطفل على البحث والابتكار والقراءة والإبداع. وقد أقيمت فعاليات اليوم المفتوح خارج الصفوف والأقسام الاعتيادية، لمنح الأطفال مساحة من الحرية والإبداع والمرح خارج الجدول اليومي للمخيم.