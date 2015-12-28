مصدر قضائى: الاستماع لمصابى عقار فيصل عقب استقرار حالتهم وننتظر التقرير الطبى

أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة، أن الحالة الصحية لبعض المصابين فى حادث انفجار "فيصل" حالت دون الاستماع إلى أقوالهم، وأن النيابة العامة طلبت تقريرا طبيا وافيا، عن حالة المصابين والفترة العلاجية اللازمة لكل منهم لاستقرار حالتهم الصحية تمهيدا لسماع أقواله.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن رجال المباحث ناقشوا عددا من شهود عيان حول الحادث، والذين أكدوا أن الأوضاع كانت تسير بشكل طبيعى، وأنهم سمعوا صوت انفجار ضخم هز المنطقة، بعدها فوجئو بانهيار أجزاء من العقار وواجهات بعض المحال التجارية.



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