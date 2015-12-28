اللجنة الهندسية لمعاينة عقار فيصل: الخسائر بلغت 80 % وأصبح آيلا للسقوط

أصدرت اللجنة الهندسية، المنتدبة من كلية الهندسة، والمكلفة من اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، تقريرا، كشفت فيه أن حجم الخسائر فى عقار فيصل بلغت 80%، وأن العقار يجب إزالته لتضرره من أثار الانفجار الذى وقع اليوم.

وأبلغت اللجنة الهندسية حى فيصل، بإخلاء العقار من سكانه بالكامل، ومنع وقوف السيارات وعمل كردون أمنى حول المنطقة، ومنع مرور المارة لأن العقار أصبح آيلا للسقوط، نتيجة الانفجار الذى وقع بسبب تسرب الغاز الطبيعى.

وعلى الصعيد الميدانى فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول العقار، وعمل تحويلات لمرور السكان من الشوارع الجانبيه للعقار خوفاً من سقوطه فى أى وقت مع وضع قوات تأمين حول المنطقة.