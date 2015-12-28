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نقيب الصيادين: 16 صياداً محتجزين بتونس يستغيثون بالسيسى للإفراج عنهم

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نقيب الصيادين: 16 صياداً محتجزين بتونس يستغيثون بالسيسى للإفراج عنهم نقيب الصيادين: 16 صياداً محتجزين بتونس يستغيثون بالسيسى للإفراج عنهم
قال أحمد نصار نقيب الصيادين، أنه تلقى العديد من الاتصالات من الصيادين الملقى القبض عليهم بتونس، مطالبين أن يصل صوتهم إلى الرئيس السيسى للتدخل لسرعة الإفراج عنهم بعد أن أصبحت الحالة النفسية لهم سيئة للغاية، نظراً للظروف الصعبة التى يعشها أهالي الصيادين وحالتهم الاقتصادية الصعبة.

كما ناشد أحمد نصار، فى تصريحات صحفيه وزارة الخارجية ومحافظ كفر الشيخ الجديد، للتدخل للإفراج عن الصيادين وصرف إعانة عاجلة لأسر هؤلاء الصيادين.

و قال نصار، إن النقابة تناشد القيادة السياسية بسرعة التدخل لحل مشكلة الـ 16 صياداً فى تونس و 32 صياد فى ليبيا لسرعة عودتهم إلى أرض الوطن.
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