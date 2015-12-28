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رغدة: الإخوان حاولوا قتلى بسبب تأييدى لـ"بشار".. وتسخر من الشيخة موزة

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رغدة: الإخوان حاولوا قتلى بسبب تأييدى لـ"بشار".. وتسخر من الشيخة موزة رغدة: الإخوان حاولوا قتلى بسبب تأييدى لـ"بشار".. وتسخر من الشيخة موزة
اتهمت الفنانة السورية رغدة، جماعة الإخوان بمحاولة قتلها أكثر من مرة فى وسوريا بسبب تأييدها للرئيس السورى بشار الأسد، كان أحدها فى الأوبرا، كما وصلتها تهديدات بخطابات تحت باب منزلها، قائلة :"معرفوش يمسوا شعرة"، مضيفة أن بشار الأسد لم يظلم الشعب لكى تقام ثورة ضده.

وأوضحت رغدة، خلال لقائها ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، أن الفنانة أحلام قاطعتها بسبب هجومها على قطر والشيخة موزة، ساخرة:"الشيخة موزة ولا الشيخة بطيخة.. حد يسمى موزة".

وشدد الفنانة رغدة، على أنه ليس هناك بديل لبشار الأسد لحل الأزمة، قائلة :"كل مذهب عاوز يعمل دولة.. وأقسم بالله لو كانت ثورة سلمية حقيقية كنت هكون فى المقدمة".


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>رغدة لـ"100 سؤال": أهل والدى أرسلوا شخصًا لقتلى بسبب دخولى عالم الفن

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