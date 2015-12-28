المدير التنفيذى لمؤسسة يعقوب للقلب تنفى توقف إجراء العمليات لعدم وجود تبرعات

أكدت الدكتورة أنيسة حسونة المدير التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب بأسوان، أنه لا صحة لما تردد حول وقف إجراء العمليات المواطنين بالمؤسسة بسبب عدم وجود تبرعات من جانب المواطنين .

وأضافت الدكتورة أنيسة حسونة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سير العمل بالمؤسسة يسير بصورة طبيعية حتى الآن.

وكان مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة من الأنباء عن توقف إجراء العمليات في المؤسسة بسبب ضعف التبرعات، ودشن المستخدمين هاشتاج يحمل عنوان "ادعموا مستشفى مجدى يعقوب للقلب"، كما نشرت الدكتورة مونيكا حنا، أستاذ علم المصريات بالجامعة الأمريكية، وعضو الحملة المجتمعية للحفاظ على التراث والآثار، إن مستشفى الدكتور مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب أوقفت العمليات بها لعدم وجود تبرعات.



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