أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المدير التنفيذى لمؤسسة يعقوب للقلب تنفى توقف إجراء العمليات لعدم وجود تبرعات

Google+ Print
المدير التنفيذى لمؤسسة يعقوب للقلب تنفى توقف إجراء العمليات لعدم وجود تبرعات المدير التنفيذى لمؤسسة يعقوب للقلب تنفى توقف إجراء العمليات لعدم وجود تبرعات
أكدت الدكتورة أنيسة حسونة المدير التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب بأسوان، أنه لا صحة لما تردد حول وقف إجراء العمليات المواطنين بالمؤسسة بسبب عدم وجود تبرعات من جانب المواطنين .

وأضافت الدكتورة أنيسة حسونة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سير العمل بالمؤسسة يسير بصورة طبيعية حتى الآن.

وكان مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة من الأنباء عن توقف إجراء العمليات في المؤسسة بسبب ضعف التبرعات، ودشن المستخدمين هاشتاج يحمل عنوان "ادعموا مستشفى مجدى يعقوب للقلب"، كما نشرت الدكتورة مونيكا حنا، أستاذ علم المصريات بالجامعة الأمريكية، وعضو الحملة المجتمعية للحفاظ على التراث والآثار، إن مستشفى الدكتور مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب أوقفت العمليات بها لعدم وجود تبرعات.


>
>- مدير مؤسسة مجدى يعقوب: إجرينا 1000 عملية قلب مفتوح و2000قسطرة خلال عام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365