مدرب الإسماعيلي - نصر الدين نابي: سأحاول التواجد في مباراة إنبي

أبدى المدرب التونسي الجديد نصر الدين نابي تفاءله بالتجربة الجديدة التي سيخوضها مع الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الإسماعيلي عن اقتراب تولي المدرب التونسي نصر الدين نابي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب الراحل أحمد حسام ميدو.

وفاز بدر الدين نابي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في عام 2012 مع نادي ليوبار الكونغولي.

وقال النابي في تصريحات لقناة “LTC”: "سعيد بكوني أول مدرب تونسي يخوض مهمة تدريب أحد الفرق المصرية".

وأضاف "الخطوة ستكون مهمة في مسيرتي بعد محطتي السابقة مع الهلال السوداني، والتي رغم أنها لم تكن طويلة ولم تستمر سوى 7 أشهر فقط، فقد كانت ناجحة".

النابي أتم "سأصل للإسماعيلية في أقرب وقت وسأحاول التواجد في الملعب أثناء مباراة الفريق أمام إنبي في الجولة القادمة من الدوري المصري، لأكون أنا من أتولى القيادة رسميا في المباراة التالية أمام اتحاد الشرطة.

ويلتقي الإسماعيلي مع نظيره إنبي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري.