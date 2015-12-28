"حميات أسوان" ترد على رفض المستشفى الجامعى استقبال مصاب أنفلونزا الخنازير

علق الدكتور نادر حسين، مدير مستشفى الحميات بأسوان، على قرار رفض مستشفى أسوان الجامعى لاستقبال حالة مصابة بأنفلونزا الخنازير وتاعنى من ضيق فى التنفس قائلاً "منظمة الصحة العالمية أقرت فى 2011 بأن فيروس H1N1 عادى ولا يمثل خطورة فى نقل العدوى".

وأوضح مدير مستشفى حميات أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن مستشفى حميات أسوان استقبلت يوم الخميس الماضى، حالة "عبد النبى سيد أحمد" 45 سنة، عامل، قادماً من مستشفى حميات دراو، وتم التعامل مع الحالة وفق تعليمات وزارة الصحة مع أخذ العينات اللازمة، وتأكدنا من إصابة الحالة بفيروس h1n1 والذى لا يمثل خطورة عالية للحالة وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية فى عام 2011 ، نظراً لظهور تطعيمات للفيروس.

وأكد مدير مستشفى حميات أسوان، أنه تم تطعيم الحالة بعقار التامفلو، إلا أن نسبة الأكسجين بدأت تقل فى جسم المصاب أمس، وتم التعامل مع الحالة، مع إرسال خطاب تحويل إلى مستشفى أسوان الجامعى، بالتنسيق مع الدكتور سمير الرفاعى مساعد وزير الصحة بالغرفة الوقائية للوزارة.

وتابع مدير مستشفى حميات أسوان، قائلاً "فوجئنا بأن مسئولى مستشفى أسوان الجامعى رفضوا استقبال الحالة اليوم، بحجة المخاوف من نقل العدوى، أو عدم توافر أماكن داخل العناية المركزة"، لافتاً إلى أن حالة المريض بدأت فى التحسن نسبياً بعد التعامل معها باسطوانات الأكسجين، وفى حالة احتياج المصاب لتنفس صناعى، سنقوم بتحويل الحالة إلى أقرب مستشفى خارج محافظة أسوان".

- مصدر طبى: إصابة عامل بأنفلونزا الخنازير فى أسوان