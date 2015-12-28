بالصور..أمين حزب الحرية بشبرا الخيمة يجتمع بالأعضاء لمناقشة الخطة المستقبلية

اجتمع المستشار عصام الدين الغرابلى، أمين عام حزب الحرية بشبرا الخيمة، مع قيادات المكتب التنفيذى بالحزب فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

ناقش الغرابلى، مع أعضاء الحزب، الخطط المستقبلية لتنشيط دور الحزب الفترة المقبلة، كما ناقش تشكيل هيئة مكتب الحزب بشبرا الخيمة، والذى يضم العديد من الشخصيات العامة والسياسية، وذلك فى إطار خطة الحزب للعمل وسط المواطن البسيط، وبذل الجهد الملموس فى الشارع المصرى.

وقال أمين عام شبرا الخيمة، إنه سيعلن التشكيل النهائى السبت المقبل، فى اجتماع موسع للحزب بمقره الدائم بشبرا الخيمة.

يذكر أن الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب بدائرة شبرا الخيمة أول، قد قام بتدشين حزب الحرية أواخر يوليو الماضى.



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