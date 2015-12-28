لجنة تحقيقات بـ "تعليم" الشرقية تنفى منع الطالبات الذين لم يسددن المصروفات من الامتحان

أصدرت إدارة بلبيس التعليمية بالشرقية، بيانا أكدت فيه أن أعمال الامتحانات تسير بهدوء و لم يتم منع أي طالبات بالمدرسة الثانوية التجارية من دخول الامتحان لعدم سداد المصروفات .

و قال إيهاب الجعفرى مدير الإدارة ، إنة شكل لجنة تحقيق فى الأمر للتأكد من صحة، والتى توجهت للمدرسة وأجرت تحقيقات مع إدارة المدرسة و الإداريين فى هذا الشأن، كما فحصت دفاتر الحضور للطلاب، و التى كشفت أن عدد الطالبات اللائى من حقهن أداء الإمتحانات 155 طالبة حضر منهن 131 طالبة ووقعوا بالكشوف وأدوا الإمتحانات وتغيب عدد 24 طالبة لظروف خاصة وسوف يتم إختبارهن يوم الخميس القادم ضمن المتخلفين.

وأوضح الجعفرى أنه لم يتم منع أي طالب أو طالبة من أداء الإمتحانات لعدم سداد المصروفات موضحاً أن تسليم الكتب وأداء الإمتحانات منفصلين تماماً ويتم إعفاء الطلبة غير القادرين بناءً علي التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم.