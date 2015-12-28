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جبهة التحرير القومية بالإسماعيلية تنظم ندوة عن الانتماء لدى الشباب

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جبهة التحرير القومية بالإسماعيلية تنظم ندوة عن الانتماء لدى الشباب جبهة التحرير القومية بالإسماعيلية تنظم ندوة عن الانتماء لدى الشباب
قال على كامل المنسق العام لحزب جبهة التحرير القومية بالإسماعيلية -تحت التأسيس-، أن الحزب نظم اليوم ندوة حول الانتماء لدى الشباب بحديقة نادى الرواد، حاضر فيها اللواء حربى محمد أحد قادة القوات المسلحة، وحضر الندوة مجموعة كبيرة من شباب الإسماعيلية.

وأشار كامل فى تصريحات صحفية، إلى أن الندوة تناولت بعض الملفات التى تهم الشباب لعرضها على الجهاز التنفيذى للمحافظة، بالإضافة إلى تعريف الشباب بقيمة الانتماء للوطن والدفاع عنه وحمايته وعدم الانجراف وراء الشائعات التى يبثها أعداء الوطن.

وفى نفس السياق، أصدرت الأمانة المركزية لحزب جبهة التحرير بالقاهرة قراراً بتكليف على كامل المنسق العام للحزب بالإسماعيلية بتولى مسئولية وكيل مؤسسى الحزب على مستوى الجمهورية.

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مصر 365