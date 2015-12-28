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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 2015/12/28 برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

على الصعيد المهنى:


>جبال المشكلات والاضطرابات اليومية تتراكم فوق عاتقك هذه الأيام، لذا كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، قم بتحديد أهدافك على المدى القصير والطويل وضعها أمام عينيكِ خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفى:


>تواجه مشكلة عاطفية مستمرة مع شريك حياتك هذه الأيام، لذا قاوم رغبتك فى الاختباء وتذكر أن الآخرين ليسوا بالضرورة على حق، لذا يجب أن تبحث عن المشاكل التى تواجهك وتجد حلولاً لها.
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>برج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام ولكن هذا يعنى أن تهتم بصحتك بشكل أكبر هذه الأيام لأن الوقاية خير من العلاج، وهذا ما يجب عليك تذكره هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه تراجعاً كبيراً فى حياتك المهنية هذه الأيام ، لذا يجب أن تحاول إيجاد حلولاً لكل المشاكل التى تقع على عاتقك هذه الأيام.

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مصر 365

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