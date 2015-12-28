برج الحمل حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

برج الحمل على الصعيد المهنى:

>لا تحاول أن تؤجل عمل اليوم إلى الغد كن على يقين بأنك تسير فى الطريق الصحيح رغم الصعاب التى قد تواجهك فدائمًا النجاح يخرج من رحم الفشل، كلما سرت بالإتجاة الصحيح كما كانت المسؤلية الملقاة على عاتقك أكبر لا تحاول التخلص منها بل كن على قدر المسؤلية وسترى نتيجة تعبك فى الأيام المقبلة. برج الحمل على الصعيد العاطفى:

>تنتظر أخبارًا سعيدة عن تغير فى الأجواء العاطفية لا تترد فى مصارحة الحبيب كن على يقين أن الخير فى القادم ولا تتسرع باتخاذ خطوات تشعره بأنك قد تتخلى عنة فى يوم من الأيام، تمسك بالحبيب سيجعل الحياة فى الفترة القادة أفضل وسوف تبنى بينكم أسوارًا من الأمان لا يمكن أن تحطم مهما كانت الظروف. برج لحمل على الصعيد الصحى:

>على الصعيد الصحى لا تهمل فى صحتك أكثر من ذلك حتى لا تشعر بالأثر السىء كلما تقدم بك العمر، كن على وعى بما يمكن أن تفعله حتى تفيد صحتك وتتقدم إلى الأمام، لا تقلق من نصائح الأطباء فجميعها سوف تفيدك فى حياتك. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>مع نهاية العام يحدث لك بعض التغيرات الكثيرة فى حياتك كن على يقين أنك الآن فى وقت حصاد ما زرعت طوال العام الأيام السابقة، لا تتردد باتخاذ القرارات الحسمية فأنت قمت بتأجيلها فترات طويلة وجاء وقت الحسم.

شبكةعيونالإخبارية

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