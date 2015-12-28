برج الحوت حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

برج الحوت على الصعيد المهنى:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تتعمد توجيه اللوم والعتاب لزملاء العمل لا تكن ذلك الشخص الذى يمضى حياته فى هذا الطريق، حاول أن تكون شخص متعاون مع زملائك فلا احد ينجح بمفردة ولكن دائما يكون هناك فريق متكامل يعمل على أنجاح جميع العناصر معا، حتى يصلو إلى الطريق الصواب وتحقيق الأهداف المنشودة من العمل الجماعى.>هناك بعض المشاكل بينك وبين الشريك سرعان ما سوف تزول تلك المشاكل وتكون الحياة أفضل ، كن على يقين أنك تسببت بصدع فى العلاقة القائمة بينكم ، حاول أن تبذل مجهود حتى تمر هذه المرحلة على خير،وتعود صفو المياة إلى مجاريها.>احذر من الأجواء الباردة حتى لا تصاب بأحد أمراض الشتاء توخى الحذر وتناول كثير من المضادات الحيوية، والمشروبات الدافئة لتقيك من لسعات البرد القارص>التوقعات تؤكد أنك تتعرض لأزمات متتالية لا تنقاد اتجاه غضبك فالتفكير وقت الغضب سوف يخسرك كثير، حاول التفكير قليلا فى أفعالك حتى لا تندم عليها يوما، فدائما لهدوء مفتاح الفرج لحل المشاكل التى ستزل سريعا والسماء تعود صافيه من جديد.