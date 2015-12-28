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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2015/12/28

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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2015/12/28 حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2015/12/28

حظك لبرج الدلو على الصعيد المهنى:


>لا يكل ولا يمل حتى يصل إلى أهدافه هذا هو أكثر ما يميز مواليد ، ينظر إلى الحياة على أنها صفقة ويجب ان تكون رابحة ، لا يتأثر بالمشاكل ويسعى لتحقيق حلمة على الدوام، ودائما هو مدير ناجح.

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:


>الدلو برج غير منتصر عاطفيا، يعطى ولا يجد قيمة لما يعطيه سوف مزيد من الوجع دائما أصحاب برج الدلو غير ناجحين فى العلاقات العاطفية ولا يعرفون الاستفادة من أخطائهم لتجنبها فى المستقبل.

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحى:


>أنت من المحظوظين فى الحياة الصحية فدائما يمنحك الله العناية الألهية ضد المشاكل الصحية، كن على حذر من الأمراض فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، حاول أن تجرى بعض الفحوصات فى الأيام القادمة حتى تطمأن على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>فى الطريق أخبار سارة لك سترى نتيجة مجهوداتك فى الأفق تتحقق، فى الحقيقة السماء لا تمطر ذهبا ولكن ترسل اخبار سعيدة وأمنيات عند تحققها تكون الأيام بها حلوة وسعيدة، الأحلام لا تتحقق إلا بالجهد والمثابرة تمسك بهذه الصفات لتصل دائما إلى المصاف الأولى.

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مصر 365

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